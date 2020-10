Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Sechs Pkw in der Nacht zum Samstag beschädigt

Glandorf (ots)

In der Nacht zum Samstag, zwischen 0 Uhr und 08 Uhr, wurden an vier Tatorten insgesamt sechs Fahrzeuge zum Ziel von Sachbeschädigungen. Vor zwei Adressen in der Laerschen Straße wurden ein Kia, ein Opel und ein BMW beschädigt. In der Ringstraße wurden ein Jaguar und ein Mercedes das Ziel der Sachbeschädiger. Ein Seat wurde in der Osnabrücker Straße beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel beschädigt, mutmaßlich abgetreten. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich zusammen auf mehr als 2.500 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

