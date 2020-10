Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbruch in Gewerbetransporter - Anwohner wird aufmerksam

Bissendorf (ots)

Auf einer Baustelle im Bereich Falkenstraße Ecke Kirchweg kam es am frühen Sonntagmorgen zu Kfz-Aufbrüchen. Um kurz vor 04 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Polizei, der von der Alarmanlage eines Gewerbetransporters geweckt worden war. Vor dem Fenster sah er mehrere Personen, die im Begriff waren einen Mercedes gewaltsam zu öffnen. Der Anrufer machte sofort auf sich aufmerksam und vertrieb die Täter dadurch. Die Unbekannten flüchteten zusammen in einem Pkw der Marke Opel, Farbe und Modell sind leider nicht bekannt. Nach dem Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass noch ein weiterer Transporter angegangen worden war. Aus einem VW waren mehrere Motorgeräte im Gesamtwert von 2.600 Euro entwendet worden. Wer Hinweise zu der Tat oder dem geflüchteten Opel geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell