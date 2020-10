Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zimmerbrand in Wohnanlage

Osnabrück (ots)

In einer Wohnanlage an der Iburger Straße kam es am Samstagabend gegen 18:15 Uhr zu einem Zimmerbrand. Im dritten Obergeschoss war Abfall in Brand geraten, der Rauch löste die Brandmeldeanlage aus. Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern und der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Lediglich einige Möbelstücke wurden durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen, Personen- und Gebäudeschaden entstand nicht. Als Brandursache konnte eine unzureichend ausgedrückte Zigarette ermittelt werden.

