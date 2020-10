Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Doppelgarage mit Werkstatt brannte

Bissendorf (ots)

Gegen 14:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstag in die Ellerbecker Straße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Ein Anwohner hatte eine starke Rauchentwicklung aus einer Doppelgarage wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Garagenbereich inklusive einer Werkstatt in Vollbrand. Ein Ford Scorpio wurde ein Raub der Flammen, ebenso diverse Werkzeuge und Maschinen. Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache auf. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

