Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Sportwagen kam von der Fahrbahn ab

Belm (ots)

Gegen 22:40 Uhr kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Belm. Ein 23-jähriger Mann aus Belm befuhr mit seinem Chevrolet Camaro SS die Weberstraße in Richtung Bremer Straße. In einer leichten Rechtskurve, auf der Höhe eines Elektromarktes, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Straßenbaum. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, der Pkw wurde im Bereich der Fahrzeugfront erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro, der Chevrolet musste abgeschleppt werden.

