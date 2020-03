Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Kaminbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Herrenberg rückte am Dienstag mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften gegen 19:25 Uhr aus, nachdem in Herrenberg-Kuppingen in der Dachsteinstraße ein Kaminbrand gemeldet worden war. Bei Eintreffen der Einsatzkäfte schlugen die Flammen oben aus dem Kamin, der sich vermutlich aufgrund einer Verschmutzung entzündet hatte. Ein Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell