Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Pkw auf Bahnhofsparkplatz aufgebrochen

Bohmte (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Donnerstagmorgen kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof in Bohmte zu einem Kraftfahrzeugaufbruch. Ein unbekannter Täter warf mit einem Granitpflasterstein die Beifahrerscheibe eines schwarzen Nissan Pulsar ein und durchwühlten den Innenraum. Es wurden keine Gegenstände entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Durch einen oder mehrere Fehlwürfe wurde der Dachholm des Nissan in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bitte Personen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können, sich unter 05471/9710 oder 05461/915300 zu melden.

