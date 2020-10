Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Melle (ots)

Gegen 12:40 Uhr ereignete sich am Samstag in Melle-Laer ein Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten. Ein 50-jähriger Mann aus Westerkappeln beabsichtigte mit seinem Dacia Duster von einem Grundstück nach links auf die Altenmeller Straße in Richtung Zentrum einzubiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt eines von links herannahenden Opel Astra, am Steuer ein 61-jähriger Mann aus Melle. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die beiden Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten. Ebenfalls leicht verletzt wurden eine 61-jährige Mitfahrerin im Dacia und eine 84-jährige Mitfahrerin im Opel. An den beide Pkw entstanden Totalschäden, sie wurden von der Polizei auf zusammen etwa 13.000 Euro geschätzt.

