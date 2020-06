Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200615.10 Itzehoe: Sprayer auf frischer Tat angetroffen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind der Polizei in Itzehoe zwei junge Sprayer ins Netz gegangen, die zuvor das Parkhaus am Busbahnhof beschmiert hatten. Ob beide Jugendliche tatsächlich aktiv an der Tat beteiligt waren, bleibt zu klären.

Gegen 03.25 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er zwei Verdächtige beobachtet hatten, die das Parkhaus am Theodor-Heuss-Platz mit Sprühfarbe verunstalteten. Bevor die Polizei den Einsatzort erreichte, entfernten sich die Jungs allerdings. Eine Streife nahm die beiden 17-Jährigen schließlich in Tatortnähe fest. Zwar versuchten die Beschuldigten, sich kurzfristig getrennt davonzumachen, gaben dieses Vorhaben jedoch auf. Die zwei Itzehoer trugen Spraydosen bei sich - ob beide malerisch aktiv waren, müssen die Ermittlungen ergeben. Die Farbe stellten die Beamten sicher, ebenso die Handys der Jungs, mit denen sie ihre Schmierereien fotografiert haben wollten.

Wie hoch der durch die aufgetragene Farbe entstandene Schaden ist, bleibt zu klären. Ein offensichtlich frisch gesprühter Schriftzug befand sich an der Wand des Gebäudes.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten in die Obhut Erziehungsberechtigter übergeben.

