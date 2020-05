Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Landkreis Tuttlingen) Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen (05.05.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Eine unbekannte Betrügerin riefen am Dienstag gegen 20 Uhr einen 85-jährigen Mann an und erzählten ihm, er habe in der Lotterie 42.000 Euro gewonnen. Um das Geld zu bekommen müsse er im Vorfeld eine Gebühr von 1.200 Euro einem Lieferanten zahlen, der am Folgetag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr vorbeikommen werde. Der Senior erzählte von dem angeblichen Gewinn seiner Tochter, welche stutzig wurde und sofort die Polizei verständigte. Informationen zu dieser Betrugsmasche aber auch anderen, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, im Familien- und Bekanntenkreis insbesondere ältere Mitmenschen über die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, da nur das Wissen um die Betrugsmaschen wirksam vor finanziellem Schaden schützen kann.

