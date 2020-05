Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Tuttlingen) Autofahrer flüchtet zu Fuß bei Verkehrskontrolle (05.05.2020)

Denkingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Spaichingen kontrollierten am Dienstag gegen 7 Uhr in der Hauptstraße einen 24-jährigen Audi-Fahrer und seinen gleichaltrigen Beifahrer. Während der Überprüfung zeigte der polizeibekannte Fahrer des Audi A4 Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme durchführen lassen wollten. Der 24-Jährige rannte jedoch plötzlich von der Kontrollstelle weg. Als ihn ein Polizeibeamter verfolgen wollte, stellte sich plötzlich sein Mitfahrer behindernd in den Weg und ermöglichte dem Audi-Fahrer die Flucht. Der Beifahrer muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

