Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein

KN) Verdacht eines Körperverletzungsdeliktes (04.05.2020)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Nicht abschließend geklärt ist eine Auseinandersetzung unter Nachbarn, die sich am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr in der Straße "Küblerbückli" ereignete. Dort kam es wegen eines an einer Grundstücksgrenze angelegten Gemüsebeetes zum Streit zwischen einem 77 Jahre alten Mann und einer 70 Jahre alten Frau, die den bisherigen Erkenntnissen zufolge tätlich ausartete. Die Wohnungen der Beteiligten befinden sich im selben Anwesen. Der Nachbarschaftsstreit dauert offensichtlich schon einige Zeit an. Anhaltspunkte auf eine körperliche Verletzung eines der beiden Beteiligten liegen bislang nicht vor, klären ließ sich der Sachverhalt für die Polizei jedoch nicht. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 0049 7731 1437-0, zu melden.

