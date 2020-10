Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Dachstuhlbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Melle (ots)

Gegen 18:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstagabend in den Stadtteil Eicken-Bruche alarmiert. Anwohner hatten einen Dachstuhlbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Buerschen Straße / L90 entdeckt. Die Brandentdecker setzten den Notruf ab und evakuierten die Hausbewohner, so wurde niemand bei dem Brand verletzt. Mehrere freiwillige Feuerwehren bekämpfen das Feuer bis in die späten Abendstunden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt, die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet, die Ermittlungen dazu dauern allerdings an. Die L90 war für die Dauer der Rettungs- und Löscharbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell