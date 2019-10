Polizei Düsseldorf

POL-D: A46 - Auto kracht in Schutzplanke - Ein Schwerverletzter - Rund 12.000 Euro Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 30. Oktober 2019, 18.24 Uhr

Weil ein 80-Jähriger zu schnell in eine Ausfahrt fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Schutzplanke. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 80-jähriger Mann befuhr gestern Abend mit seinem VW Bulli die A46 auf der rechten Spur Richtung Heinsberg. Bei dem Versuch die Autobahn an der Anschlussstelle Haan-West zu verlassen, nahm er - laut eigenen Angaben - die Ausfahrt zu spät wahr und fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Abfahrt. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Daraufhin kippte sein Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell