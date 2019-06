Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw landet im Vorgarten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 ermitteln zu einem Unfall, der sich am Dienstag, 11.06.2019, in Brackwede ereignete. Weil ein unbekanntes Auto in den Gegenverkehr gesteuert sei, soll eine Bielefelderin mit ihrem Pkw verunglückt sein.

Die 30-jährige Bielefelderin war gegen 09:15 Uhr mit einem rotem 3er BMW auf der Straße Südheide in Richtung der Enniskillener Straße unterwegs. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls gab die BMW Fahrerin an, dass ihr nach einer Linkskurve ein Pkw in der 30 km/h Zone entgegenkam. Dieser sei auf ihren Fahrbahnteil gefahren, so dass sie ausweichen musste.

Die 30-Jährige überfuhr mit ihrem Auto den Bordstein, den Gehweg und zwei Zaunelemente. Ihr BMW Kabriolett kam im Vorgarten eines Wohnhauses zum Stillstand.

Bei dem beteiligten Auto soll es sich um einen weißen VW, mit Bielefelder Kennzeichen und mit einer Frau am Steuer gehandelt haben.

Neben den Schäden an den beiden Zaunelementen, waren zwei Gehwegplatten verschoben und ein Flurschaden in dem Vorgarten entstanden. Der BMW wies im Frontbereich Beschädigungen auf. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 1.750 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

