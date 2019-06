Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin erkennt Jugendliche auf Autodächern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Zwei Jugendliche sind am Montag, 17.06.2019, auf zwei abgestellte Pkw an der Sudbrackstraße gestiegen. Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizeibeamte das Duo in Tatortnähe aufspüren.

Gegen 21:40 Uhr beobachteten eine 40- und eine 60-jährige Bielefelderin vier Jugendliche - darunter zwei Jungen und zwei Mädchen - auf der Sudbrackstraße. Im Bereich der Einmündung der Meller Straße sahen sie, wie die zwei männlichen Jugendlichen auf geparkte Autos stiegen und über die Autodächer gingen.

Polizeibeamte erkannten an zwei Pkw Beschädigungen. An einem VW Golf befand sich eine Delle auf der Motorhaube. An einem Mercedes war das Autodach eingedrückt. Zeitgleich trafen weitere Streifenbeamte im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Sudbrackstraße" die beschriebenen vier Jugendlichen an. Spontan gaben die beiden Jungen zu, auf Autodecher geklettert zu sein. Dabei hätten sie von den Motorhauben direkt einen Schritt auf die Dächer gemacht, um die Windschutzscheiben nicht zu zerstören.

Die beiden 17-jährigen Jugendlichen erhielten Strafanzeigen wegen den Sachbeschädigungen. Einer von ihnen war zur Tatzeit alkoholisiert.

