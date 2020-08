Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Geldbörsen aus Pkw gestohlen

Bramsche (ots)

In der Offenbachstraße begaben sich Unbekannte zwischen Sonntag, 22.20 Uhr, und Montag, 09.05 Uhr, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Unter dem Carport machten sich der oder die Täter an einem schwarzen VW Passat zu schaffen und stahlen aus dem Fahrzeuginneren mehrere Geldbörsen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Bramscher Polizei ist an Hinweisen zu der Tat interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

