Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch auf ehemaligem Kasernengelände

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende begaben sich Unbekannte auf das ehemalige Kasernengelände in der Straße Am Limberg und brachen in eine Wasserversorgungsanlage ein. Um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, schlugen sie zwischen Freitagmorgen (09 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) eine Fensterscheibe ein. Anschließend stahlen der oder die Täter eine Armatur und eine Leiter und flüchteten unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell