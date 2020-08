Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Drei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Dissen (ots)

Gegen 16:10 Uhr ereignete sich am Montag auf der Osnabrücker Straße ein Abbiegeunfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer eines Pkw Renault befuhr die Osnabrücker Straße in Richtung Dissen und beabsichtigte, nach links in die Brinkstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Polo, der in Richtung Hilter unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Beifahrer im Renault, 59 Jahre alt und die weiblichen Insassen des VW Polo, 35 und 65 Jahre alt, wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Osnabrücker Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde lang gesperrt. Die Feuerwehr sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell