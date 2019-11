Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Olsberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es auf der K15 zwischen Olsberg und Altenbüren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein aus Brilon stammender 50-jährige Mann war mit seinem Pkw-Gespann in Richtung Altenbüren unterwegs. Er überholte im Bereich der Unfallstelle einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung des Pkw mit einer 45-jährigen Radfahrerin, die dem Pkw-Gespann mit ihrem Fahrrad in Richtung Olsberg entgegen kam. Die aus Olsberg stammende Frau kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mittels RTW dem Krankenhaus Brilon zugeführt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die K 15 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den oder die Fahrerin des überholten Pkw sich mit der Dienststelle in Brilon in Verbindung zu setzen. (Mo.)

