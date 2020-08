Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Pkw prallte gegen Baum - eine Schwerverletzte

Bad Essen (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der Wehrendorfer Bergstraße, im Bereich Kirchhegge, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Essen/Oldenburg fuhr mit ihrem Ford Focus in Richtung Schledehausen, als sie in einer scharfen Rechtskurve geradeaus fuhr und gegen einen Baum prallte. Die Frontairbags lösten aus und die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden. Zur Unfallursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell