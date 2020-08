Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Lkw-Fahrer beschädigt Grundstücksmauer und flüchtet

Bramsche (ots)

In der Lindenstraße ereignete sich am Samstagmorgen, zwischen 11 und 11.30 Uhr, eine Unfallflucht. Ein Unbekannter, der mit einer Zugmaschine und einem Auflieger (möglicherweise Kippmulde) unterwegs war, stieß vermutlich beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer und verursachte einen nicht unerheblichen Schaden. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

