Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: "Falsche Polizeibeamte" - zwei Festnahmen - U-Haft

Osnabrück (ots)

Unter Mitwirkung eines 73-jährigen Osnabrückers konnten am vergangenen Donnerstag zwei Mitglieder einer Betrügerbande durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Osnabrück festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragte Haftbefehle. Das Amtsgericht Osnabrück ordnete am Freitag die Untersuchungshaft an.

Bereits am Abend des 29.07.2020 wurde der 73-Jährige telefonisch durch die Betrüger kontaktiert. Unter der Legende eines Polizeibeamten der Kriminalpolizei berichteten die Betrüger von einem Raubüberfall in der Nachbarschaft, bei dem die Täter ein Notizbuch mit seiner Adresse und seinem Namen verloren hätten. Nach diesem ersten Gespräch wurde, mit Hinweis auf weitere Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, ein weiterer Anruf für den Donnerstagmorgen vereinbart.

Wie vereinbart, meldeten sich die Betrüger gegen 08 Uhr erneut bei dem Senior. Was ihnen nicht bekannt war, inzwischen mischte die echte Polizei in diesem betrügerischen Spiel mit.

Der betroffene Herr wurde durch die falschen Polizeibeamten instruiert, 35.000 EUR bei der Sparkasse abzuheben und das Geld für weitere Ermittlungen an die Polizei auszuhändigen. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Mitarbeiter der Bank ebenfalls zum Kreis der Täter gehören und möglicherweise Falschgeld aushändigen würden. Eine Prüfung der Geldscheine durch die Polizei sei daher unerlässlich.

Um die Legende aufrechtzuerhalten, machte sich der Senior auf den Weg zu seiner Sparkasse und nahm dort einen Briefumschlag entgegen. Das Geldinstitut war ebenfalls eingeweiht worden und hatte den Umschlag großzügig mit Altpapier ausgepolstert.

Nach seiner Rückkehr erhielt der Senior erneut einen Anruf mit weiteren Anweisungen. Er sollte das Geld auf einem Altglascontainer an der Hochschule, im Bereich Caprivistraße / Friedrichstraße, ablegen. Der Osnabrücker verließ sein Haus, deponierte den Umschlag bei den Containern und entfernte sich. Kurz darauf erschien eine weibliche Person und holte den Umschlag ab. Sie stieg als Beifahrerin in ein Auto und die Betrüger wollten sich mit ihrer Beute entfernen. Dann erfolgte der Zugriff durch die Polizei und bald klickten die Handfesseln.

Der Pkw, eine Mercedes C-Klasse, wurde durchsucht und beschlagnahmt. Im Fahrzeuginneren konnten diverse Beweismittel aufgefunden und gesichert werden, einige von ihnen deuten auf weitere Straftaten hin.

Die Wohnungen der Festgenommenen wurden ebenfalls durchsucht, auch dort konnten Beweismittel beschlagnahmt werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 22-jährige Frau und einen 26-jährigen Mann, beide aus Bergisch Gladbach.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht am Freitag für beide Personen Untersuchungshaftbefehle. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell