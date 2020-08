Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Räuberische Erpressung in Tankstelle

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:55 Uhr, betraten zwei Männer die Freie Tankstelle Helfer an der Wachsbleiche 59. Einer der Männer entnahm einem Kühlschrank eine Getränkedose und begab sich dann zum Verkaufstresen. Unter Vorhalt eines Cuttermessers forderte er die Kassiererin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der zweite Mann befüllte währenddessen seinen Rucksack mit einigen Flaschen Wodka. Gemeinsam verließen die Männer den Verkaufsraum in Richtung Wachsbleiche, danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die zeitnah alarmierte Polizei begann sofort mit einer Nahbereichsfahndung, leider erfolglos.

Beide Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter - Person an der Kasse mit Cuttermesser

- männlich

- Alter: ca. Ende 20

- dunkle Sonnenbrille mit auffällig neonfarbenem Gestell

- 170-175 cm groß

- normale Statur

- sprach Hochdeutsch ohne Akzent

2. Täter - Person mit Rucksack am Spirituosenregal

- männlich

- Alter: ca. Ende 20

- blonde Haare

- schlanke Statur

- roter Kapuzenpullover mit Aufdruck, Kapuze wurde getragen

- kurze, dunkle Hose

Die Polizei sucht nach Zeugen, die vor oder nach der Tat Beobachtungen machen konnten. Ebenso ist interessant, wer die beschriebenen Personen kennt oder sonst Hinweise geben kann. Erreichbar ist die Polizei unter 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell