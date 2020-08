Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Mülleimer brannte am Bahnhof

Dissen (ots)

Gegen 22:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Bahnhof in Dissen gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen brennenden Mülleimer bemerkt und erste Löschversuche unternommen. Er konnte Hinweise auf drei Jugendliche geben, die über die Bahnhofstraße in Richtung Ortskern flüchteten. Die Verdächtigen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Feuerwehr löschte den Mülleimer gänzlich ab. Eine Glasscheibe, die sich in unmittelbarer Nähe zum Abfallbehälter befand, war durch die Einwirkung der Flammen zersprungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

