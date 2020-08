Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche: Versuchte sexuelle Nötigung zum Nachteil einer 78-Jährigen

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Um kurz nach 13 Uhr am Sonntag ging eine 78-jährige Frau entlang des Parkstreifens am Friedhof an der Vornholtstraße. Auf Höhe der Straße Dobbelhofskamp trat plötzlich ein Mann hinter einem Fahrzeug hervor und ergriff die Frau am Arm. Das Geschlechtsteil des Mannes hing aus seiner Hose. Er forderte die Seniorin auf, sein Geschlechtsteil anzufassen. Die alte Dame konnte sich glücklicherweise losreißen und wurde nicht vom Täter verfolgt. Sie wendete sich hilfesuchend an andere Friedhofsbesucher, die Polizei wurde verständigt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 50 Jahre alt

- auffällig großer Schnauzer

- Fischerhut tief ins Gesicht gezogen

- langärmliges Oberteil, olivgrün

- lange Hose, olivgrün

- sprach Hochdeutsch

- eventuell mit einem bläulichen Fahrrad unterwegs

Auffällig war die Hose des Täters, es handelte sich um eine Selbst- oder Spezialanfertigung. Der Reißverschluss sei auffallend lang gewesen, berichtete das fachkundige Opfer.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, ihn gesehen hat oder aufgrund der Personenbeschreibung erkennt, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell