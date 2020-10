Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Verkehrsunfallflucht

Dissen (ots)

Am Samstag kam es zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich Aschener Weg Ecke Haller Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mercedes mit ausländischer Zulassung war auf einem Grünstreifen am Fahrbahnrand abgestellt worden. Als der Fahrzeughalter nach einer Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, wies dieser eine größere Beschädigung am hinteren linken Kotflügel auf. Ein Verursacher oder eine Verursacherin hatte sich nicht gemeldet. Wer den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht hat oder Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390.

