Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Menslage (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Menslage mit seinem schwarzen Citroën die Quakenbrücker Landstraße / L60 zwischen Menslage und Quakenbrück. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte Leitpfosten, mehrere kleine Bäume und geriet in den Straßengraben. Der Unfallverursacher und eine 21-jährige Mitfahrerin aus Cloppenburg blieben bei dem Unfall unverletzt, eine 14-jährige Mitfahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzte sich dabei schwer aber nicht lebensgefährlich. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn noch feucht von vorausgegangenem Regen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden, die entstandenen Sachschäden werden auf 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell