POL-OS: Melle: Schwere räuberische Erpressung auf Sportsbar

Melle (ots)

Zu einer schweren räuberischen Erpressung kam es am Sonntag in einer Sportsbar an der Haferstraße, unweit der Breslauer Straße. Gegen 22:20 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter die Sportsbar und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer. Unter Vorhalt der Stichwaffe forderte der Unbekannte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der Angestellte händigte das Bargeld aus und der Täter entfernte sich fußläufig in Richtung Engelgarten. Eine sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 185 cm groß

- normale Statur

- sprach akzentfreies Deutsch

- Maskierung: schwarze Sturmhaube, lediglich mit Aussparungen für die Augen

- schwarzer Jogginganzug: Jogginghose mit passendem Oberteil mit Reißverschluss - vermutlich Adidas

- Geldtransport in einer Plastiktüte

Wer Hinweise zur Tat, dem Täter, der weiteren Fluchtrichtung und ggf. einem Fluchtmittel geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

