POL-BN: Bonn-Südstadt: Zeuge wählte 110 - Mutmaßliche Autoaufbrecher gestellt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am frühen Freitagmorgen (15.05.2020) gegen 02:15 Uhr zwei mutmaßliche Autoaufbrecher in der Argelanderstraße in der Bonner Südstadt, die sich an einem Auto zu schaffen machten und das Handschuhfach durchsuchten.

Der Mann handelte richtig und wählte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort begaben sich mehrere Streifen der City-Wache zum Tatort oder in die Nahbereichsfahndung. Kurz darauf konnten zwei 37 und 41 Jahre alte Tatverdächtige gestellt werden. Bei ihnen fanden die Beamten Gegenstände, die nach ersten Ermittlungen anderen Autoaufbrüchen zugeordnet werden konnten.

Die beiden bereits polizeibekannten Männer wurden ins Polizeipräsidium gebracht. Der 37-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen. Sein Begleiter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und konnte das Präsidium am Freitagmorgen wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen beide dauern derzeit noch an.

Erneut führte der schnelle Notruf von aufmerksamen Zeugen zur Festnahme von Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

