POL-BN: Bonner Nordstadt: Scheibe an geparktem Auto eingeschlagen - Unbekannter entwendete Persönliche Gegenstände und EC-Karte

Am 13.05.2020, in dem Zeitraum zwischen 07:00 und 15:30 Uhr, schlug ein noch unbekannter Täter die linke Seitenscheibe eines auf der Straße "Am Probsthof" geparkten Autos ein. Nach den bisherigen Feststellungen entwendete er dann aus dem Bereich der Mittelkonsole des Wagens neben persönlichen Papieren auch eine EC-Karte - anschließend entfernte sich der Täter mit seiner Beute unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Möglichen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

