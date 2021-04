Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schockanruf in Ganderkesee ++ Ein Täter festgenommen ++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 17-jährige Tatverdächtige am Freitag, 23. April 2021, einem Haftrichter vorgeführt. Der zuständige Haftrichter erließ bei der Vorführung des 17-Jährigen noch am selbigen Tag die Untersuchungshaft. Er wurde anschließend an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

++ Erstmeldung ++

Am Donnerstag, 22. April 2020, gegen 10:15 Uhr, wurde eine 85-jährige aus Ganderkesee von einem falschen Polizeibeamten angerufen.

Der falsche Polizeibeamte erzählte der Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei jemand verstorben. Ihre Tochter sei deswegen in Haft genommen worden. Nur die Zahlung einer Kaution könne eine Haft abwenden. Zur Festlegung der Höhe der Kaution wurde sie an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergeleitet. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die Übergabe an ihrer Wohnanschrift vereinbart.

Die 85-jährige machte sich daraufhin auf den Weg zur Bank, um die geforderte Summe von 48.000 Euro abzuheben. Der Bankangestellte wurde glücklicherweise hellhörig und alarmierte umgehend die Polizei.

Im weiteren Verlauf erschien ein 17- Jähriger an der Wohnanschrift der 85-jährigen Frau, um wie vereinbart das Geld abzuholen. Dort wurde er von Beamten der Polizei Delmenhorst festgenommen und wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt.

Das Vorgehen des Bankangestellten war sehr vorbildlich und hat letztendlich zur Verhinderung der Geldübergabe geführt.

An dieser Stelle weist die Polizei erneut auf Folgendes hin: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht direkt mit seinem Namen vorstellt - Fragen Sie bei Zweifeln nach dem Namen und der Dienststelle des Polizeibeamten und erkundigen Sie sich dort nach dem Anrufer - Beenden Sie beim geringsten Zweifel das Gespräch - Geben Sie keine Auskünfte über Wertgegenstände und ihr Vermögen und übergeben Sie nie Geld an Unbekannte

Die Polizei Delmenhorst bittet nochmals eindringlich darum, ältere Mitmenschen und Angehörige zu sensibilisieren. Infomaterialien rund um das Thema Betrug können auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/ abgerufen werden.

