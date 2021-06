Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Meldung "Verkehrsunfall Achim" von 11:33 Uhr

LK Verden (ots)

Nachtrag zur Meldung

Das 14-jährige Mädchen befuhr den Radweg in der falschen Richtung. Hierbei handelt es sich um ein ordnungswidriges Verhalten. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Radfahrende, Radwege unbedingt in die richtige Richtung zu benutzen, weil es andernfalls zu Missverständnissen und Verkehrsunfällen kommen kann.

