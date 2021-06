Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Hundeköder aufgefunden; Verkehrsunfall Schwanewede; Verkehrsunfall Lilienthal

LK Osterholz (ots)

Hundeköder aufgefunden

Ritterhude/Worpswede (wre) Im Bereich Ritterhude und Worpswede wurden der Polizei am Mittwoch mehrere Fälle von ausgelegten Hundeködern gemeldet. Glücklicherweise wurde kein Hund verletzt, weil die scharfkantigen Fremdkörper in dem fressbaren Material immer noch rechtzeitig bemerkt wurden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeistation Ritterhude unter 04292-811740 zu melden. Falls ein möglicher Köder gefunden wird, informieren sie bitte die Polizei. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Köder ausgelegt wurden, sollten Hundehalter beim Spaziergang aufmerksam sein.

Verkehrsunfall Schwanewede

Schwanewede (wre) Auf der Hauptstraße in Schwanewede wurde am Mittwochmittag eine 79-jährige Autofahrerin verletzt. Die Frau war mit ihrem Volvo in Richtig Löhnhorst gefahren, als sie vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte und anschließend vor einem anderen Baum zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Verkehrsunfall Lilienthal

Lilienthal (wre) Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Worphauser Landstraße ein Verkehrsunfall. Eine 42-Jährige fuhr um kurz vor 15 Uhr mit ihrem Nissan in Richtung Lilienthal und beabsichtige nach links in eine Grundstückeinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Transporter und die beiden Fahrzeuge stoßen zusammen. Der 63-jährige Transporterfahrer sowie die Beifahrerin aus dem Nissan wurden bei dem Aufprall verletzt und mussten zum Teil in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 7000 Euro geschätzt.

