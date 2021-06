Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei klärt Radfahrende auf - Gefahren minimieren als Ziel der Aktion ++ Zwei Pkw prallen auf der L168 aufeinander ++ Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verunglückt

Landkreis Verden (ots)

Polizei klärt Radfahrende auf - Gefahren minimieren Ziel der Ordnungshüter

Verden. Die Polizei Verden kontrollierte am Dienstag diverse Radfahrer und Radfahrerinnen im Stadtgebiet. Ziel der Kontrollaktion war die Aufklärung der Zweiradfahrenden zum richtigen Verhalten und ihre Sensibilisierung für vermeidbare Gefahren im Straßenverkehr. Bereits ab dem frühen Morgen begannen die Kontrollen im Bereich des Andreaswalls, dem Nikolaiwall und der Grünen Straße. In diesem Bereich sind insbesondere in den Hauptverkehrszeiten ganz unterschiedliche Verkehrsteilnehmer im beengten Verkehrsraum unterwegs. Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht sind hier besonders wichtig. Im Tagesverlauf wurden weitere Kontrollen an unterschiedlichen Standorten, unter anderem auf der Südbrücke, durchgeführt. Rund 70 Verstöße gehen nach ersten Erkenntnissen allein auf die falsche Fahrbahnbenutzung der Radfahrenden zurück. In vielen Fällen konnte eine mündliche Verwarnung und ein aufklärendes Gespräch den Radfahrenden die Problematik ihres Verhaltens im Straßenverkehr aufzeigen. Nur in wenigen Fällen mussten Verwarngelder oder Bußgelder verhängt werden. In einem dieser Fälle fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Rad trotz rotzeigender Ampel über den Andreaswall in Richtung der Grünen Straße. Sie entging einem Zusammenprall mit einem Pkw, der gerade in Richtung Innenstadt fuhr, nur knapp. Darüber hinaus trug das junge Mädchen Kopfhörer, die im Straßenverkehr nicht zulässig sind, weil die Wahrnehmung stark beeinträchtigt wird.

Zwei Pkw prallen auf der L168 aufeinander und schleudern über Fahrbahn

Oyten. Drei Personen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Nadah" (L168) leicht verletzt und anschließend zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 33-jährige Fahrerin eines Seat wollte zuvor nach links in die Straße "Egypten" abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 48-Jähriger in einem Ford übersah das Abbiegen offenbar und setzte trotz Überholverbot zum Überholen an. Durch den folgenden Aufprall der beiden Pkw, schleuderte der Seat in den rechten Seitenraum und der Ford auf den Fußweg auf der linken Seite. Dort streifte der Ford zudem eine 18-jährige Fußgängerin. Beide beteiligte Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verunglückt

Oyten. Ein 25-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger kam am Dienstagnachmittag aus bislang unklarer Ursache von der Bassener Dorfstraße ab und verunfallte. Er war in Fahrtrichtung L168 unterwegs, als er in den rechten Seitenraum geriet und mit dem Gespann einen Stromverteilerkasten und eine Hecke beschädigte. Kurz darauf kam er nach links ab, durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Anhänger, der auf einem Privatgrundstück stand. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit rund 5.000 Euro beziffert.

Stein fällt von Lkw und prallt auf Pkw

Thedinghausen. Bereits am Montag verlor ein 57-jähriger Fahrer eines LKW mit Kippmulde in der Achimer Landstraße einen Stein aus der Ladung seines LKW und traf einen nachfolgenden Skoda. Der Stein wurde nach ersten Erkenntnissen auf Motorhaube und Frontscheibe des Skoda geschleudert, an dessen Steuer eine 65-Jährige saß. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

