Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfall in der Findorffstraße ++ Katalysator gestohlen ++ Pkw prallen aufeinander ++

Landkreis Osterholz (ots)

Verkehrsunfall in der Findorffstraße

Worpswede. Ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrades zog sich bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Zuvor wollte er nach ersten Erkenntnissen auf der Findorffstraße in Fahrtrichtung Hüttenbusch in Höhe der Kreuzung "Im Schluh" an einem abbiegenden Transporter vorbeifahren. Dazu scherte der 17-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus, übersah jedoch den entgegenkommenden Mercedes einer 22-Jährigen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der Sachschaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Katalysator gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Montagvormittag stahlen unbekannte Täter einen Katalysator aus einem Mazda, der auf dem Gelände eines Autohandels in der Siemensstraße abgestellt war. Wie die Täter an den Katalysator gelangten, ist bisher noch nicht klar. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Pkw prallen aufeinander

Schwanewede/Meyenburg. Am Montagnachmittag prallten zwei Pkw bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Damm" aufeinander und mussten anschließend abgeschleppt werden. Eine 57-Jährige wollte zuvor mit ihrem Opel vom Damm in die Straße "Brink" abbiegen und übersah dabei scheinbar eine entgegenkommende 72-Jährige in einem Renault. Bei dem Aufprall zog sich die 72-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell