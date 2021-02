Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Pakete aus Auslieferungsfahrzeug gestohlen und Verfolger mit Steinwurf verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Donnerstagmorgen entwendete im Stadtteil Waldhof ein bislang unbekannter Täter aus dem Fahrzeug eines Paketlieferdienstes zwei Pakete und verletzte anschließend einen Verfolger mit einem Steinwurf. Der Unbekannte wartete ab, bis der 32-jährige Mitarbeiter des Lieferdienstes sein Fahrzeug in der Oberen Riedstraße kurz unbeobachtet ließ, öffnete die Seitentür und entwendete aus dem Laderaum zwei Pakete. Anschließend flüchtete er in Richtung der Straße "Freier Weg". Der Fahrer des Lieferfahrzeugs bemerkte dies und verfolgte den Täter. Dabei verlor dieser die beiden Pakete und ließ sie zurück. Er rannte schließlich weiter durch die Straße "Freier Weg". Hier versuchte er, über einen Gartenzaun zu klettern, wurde jedoch von seinem Verfolger ergriffen. Beim Losreißen aus dem Griff, verlor er mehrere Bücher, konnte dann jedoch weiter fliehen. Er rannte weiteren Verlauf der Straße in den Garten eines Anwesens, wo er zwei Pflastersteine zur Hand nahm und damit seinem Verfolger drohte. Dieser wich daraufhin wieder auf die Straße zurück, woraufhin der Flüchtende die beiden Steine gezielt nach seinem Verfolger warf. Einer der Steine traf den 32-Jährigen, der hierdurch Verletzungen im Hüftbereich erlitt. Daraufhin brach er die weitere Verfolgung ab. Der Täter konnte in Richtung Gartenstadt flüchtend entkommen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die verlorenen Bücher von einem weiteren Diebstahl aus einem Briefkasten in der Straße "Starke Hoffnung" stammten.

Die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls und Körperverletzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werde gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

