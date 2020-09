Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Trickdiebstahl in einem Schmuckatelier (16.09.2020)

Konstanz (ots)

Eine Goldkette und ein paar passende Ohrringe im Wert von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Schmuckatelier in der Zollernstraße erbeutet. Der Mann hatte zunächst Kaufinteresse an einer goldenen Halskette und den dazu passenden Ohrringen gezeigt. Zudem verwickelte er eine Angestellte des Ateliers in ein Gespräch über einen silbernen Armreif und konnte die Goldkette und die Ohrringe, die diese zuvor wieder in eine Schmuckschachtel zurückgelegt hatte, unbemerkt an sich nehmen. Unter dem Vorwand, Bargeld für den Schmuckkauf bei einer Bank abheben zu wollen, verließ der Mann das Geschäft. Erst danach wurde das Fehlen der Schmuckstücke bemerkt. Die Verkäuferin beschreibt den unbekannten Mann wie folgt: ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, große braune Augen, schwarze, kurze Haare. Er trug eine blaue Standard-Einwegmaske und eine glänzende blaue Sweatshirt-Jacke. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

