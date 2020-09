Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Lkrs. RW) Wirtschaftlicher Totalschaden nach Ausparkunfall (17.09.2020)

Dunningen (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem VW ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Siemensweg ereignet hat. Ein 36-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer touchierte beim Ausparken einen ordnungsgemäß parkenden VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

