Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/Lkrs. RW) Betrunkener in Lastwagen (16.09.2020)

Vöhringen (ots)

Der Besatzung eines Feuerwehrautos aufgefallen ist ein Lastkraftwagen, der am Mittwoch ab 20 Uhr auf der Landesstraße 409 an der Autobahnabfahrt Sulz abgestellt war. Ein 64-jähriger Sattelzug-Fahrer stellte diesen auf dem rechten Fahrstreifen ab. Als die Feuerwehrleute das Fahrzeug absicherten und den Fahrer ansprachen, versuchte er aus dem Fahrzeug zu steigen, stürzte jedoch und zog sich leichte Verletzungen am Hinterkopf und einem Arm zu. Durch einen Rettungswagen wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Eine in der Klinik durchgeführte Blutentnahme zeigte einen Wert von über 3,5 Promille des Betroffenen.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell