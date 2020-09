Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/Lkrs. RW) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (15.09.2020 - 16.09.2020)

Epfendorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich im Zeitraum von Dienstag, gegen 21 Uhr, und Mittwoch, gegen 6 Uhr, in der Bösinger Straße ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr wahrscheinlich die Bösinger Straße in Richtung Stadtmitte, als er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine dortige Straßenlaterne prallte. An der stark beschädigten Straßenlaterne entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell