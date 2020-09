Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein, Ulm - Sieben ohne Gurt - acht mit Handy am Steuer

Zahlreiche Autofahrer beanstandete die Polizei am Dienstag in Blaustein und in Ulm.

Die Beamten kontrollierten in der Ulmer Straße in Blaustein und in der Daimlerstraße im Donautal. Dabei ahndeten sie 15 Verstöße. Mit ihren Kontrollen will die Polizei für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Sie mahnt, dass manche Autofahrer die Gefahren durch die Ablenkung am Steuer immer noch unterschätzen. Dabei legt ein Fahrzeug bei nur 50 km/h jede Sekunde etwa 14 Meter zurück und fährt an fast drei parkenden Autos vorbei. Es ist zu vermuten, dass bei fast jedem siebten tödlichen Unfall in der Region Ablenkung von Fahrzeugführern zumindest mitursächlich für das Unglück war. Sie mahnt auch zum Anlegen von Gurten, denn ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

