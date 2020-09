Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern/Lkrs. RW) Arbeitsunfall (16.09.2020)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein schwer verletzter 61-jähriger Mann ist die Folge eines Arbeitsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Straße "Alte Flözlinger Straße" zugetragen hat. Der 61-Jährige benötigte die Unterstützung eines Lastenhebers, um Ware aus einem Hochregal zu holen, obwohl die Beförderung von Personen darauf untersagt ist. Daraufhin wurde er auf der Ameise von einem 55-jährigen Kollegen auf die Höhe von ungefähr 1,80 Metern gefahren. Als sich der 61-Jährige an den Querstreben des Regals festhielt und der 55-Jährige den Lastenheber mit der Ware und dem 61-Jährigen in vertikale Richtung steuerte, klemmte sich der 61-Jährige die Hand ein. Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert werden.

