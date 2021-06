POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 13.06.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 13.06.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Lebensgefährlicher Leichtsinn auf der Autobahn Achim. Am Samstag gegen 13:20 Uhr, wurden der Autobahnpolizei Langwedel zwei Personen gemeldet, die in der Mittelschutzplanke am Bremer Kreuz herumklettern würden. Die Beamten fuhren sofort die Örtlichkeit auf der A1 an und veranlassten in beide Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrswarnung. Es ließen sich zunächst keine Personen mehr antreffen, nur ein verlassener dänischer Pkw stand auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Hamburg, allerdings ohne jede Absicherung. Die Beamten sicherten das Fahrzeug ab und suchten über eine Stunde nach den Insassen. Als sie gerade wieder zum Fahrzeug zurückkehrten, um dieses abschleppen zu lassen, bemerkten sie zwei Personen, die von der Parallelfahrbahn, Fahrtrichtung Münster, über die Leitplanke auf die Fahrbahn klettern wollten. Es handelte sich dabei um die beiden Insassen des Pkw, die nun mit Starthilfekabeln und Autobatterie zurückkehrten. Den lebensgefährlichen Leichtsinn, eine sechsspurige Autobahn bei dichtem Verkehr zu Fuß zu überqueren, unterbanden die Beamten sofort und verbrachten die Personen von der Autobahn. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26jährige Fahrzeugführer deutlich erkennbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Sie veranlassten daher eine Blutprobenentnahme bei dem Mann. Weiterhin stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatte die zweite anwesende Person, der 21jährige Halter des Pkw, diese Fahrt zugelassen, so dass gegen beide Personen noch ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Den Pkw ließen die Beamten abschleppen. Die beiden Personen konnten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Landkreis Osterholz:

Mit Betäubungsmitteln angetroffen

Am Samstagabend wurden Beamte des PK Osterholz zu einer Person in die Westerweder Straße in Lilienthal gerufen. Vor Ort konnte ein stark alkoholisierter 20-jähriger Lilienthaler angetroffen werden, welcher auf der Straße umherlief und laut schrie. Bei der anschließenden Kontrolle des 20-jährigen wurden Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Da sich der 20-jährige versuchte den Maßnahmen und Anweisungen der eingesetzten Beamten zu entziehen, musste dieser in Gewahrsam genommen werden.

Berauschte Fahrt ohne Führerschein

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagabend wurde der Polizei Osterholz ein auffällig fahrender Pkw im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck gemeldet. Der Pkw konnte durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Im Rahmen der weitern Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass der 38-jährige Osterholzer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 38-jährige gab weiterhin an, dass er auch Betäubungsmittel konsumiert habe. Zur Beweissicherung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diverse Anzeigen wurden gegen den Mann gefertigt.

Fahrradfahrerin durch Unfall leicht verletzt Ritterhude. Am Samstagnachmittag wollte eine 34-jährige Ritterhuderin mit ihrem Pkw von der Straße Am Großen Geeren nach rechts in die Stader Landstraße einbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrradfahrerin, die durch den folgenden Zusammenstoß vom Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Die 34-jährige Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Die 18-jährige suchte eigenständig ein Krankenhaus auf. Anhand des Kennzeichens vom Pkw, konnte die verantwortliche 34-jährige ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

