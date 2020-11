Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werkzeugmaschinen entwendet

RaesfeldRaesfeld (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld auf Werkzeugmaschinen abgesehen. Die Täter waren dazu auf unbekannte Weise in ein Haus an der Dorstener Straße eingedrungen. Daraus entwendeten sie einen Stemmhammer der Marke DeWALT sowie drei Akkuschrauber, einen Akkubohrer, eine Akku-Kappsäge, zwei Winkelschleifer, eine Stichsäge, einen Schlagschrauber, zwei Ladegeräte und mehrere Akkus des Herstellers Makita. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

