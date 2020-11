Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Trecker-Technik gestohlen

HeidenHeiden (ots)

Auf den GPS-Empfänger eines Traktors hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Heiden abgesehen. Die Täter entwendeten das Gerät von einem Schlepper, der zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bereich Buschhausen gehört. Wie berichtet, kam es in den vergangenen Wochen im Raum Heiden zu mehreren gleichgelagerten Taten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

