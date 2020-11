Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Betrüger erlangt Zugriff auf Computer

Heiden

Einen finanziellen Schaden konnte sie noch verhindern - doch der angebliche Microsoft-Mitarbeiter löschte Bilder auf ihrem Computer: Einem Betrüger fast zum Opfer gefallen ist am Dienstag eine Frau in Heiden. Ein Unbekannter hatte sich telefonisch bei ihr gemeldet. Der Anrufer gab vor, Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft zu sein. Die Täter legen es bei dieser Masche darauf an, ihre Opfer von angeblichen Problemen mit ihrem Computer zu überzeugen. Sie gehen dabei geschickt vor und erwecken den Eindruck, den Betroffenen helfen zu wollen. Diese Überzeugungsarbeit im negativen Sinn fruchtete zunächst auch bei der Heidenerin. Es gelang dem Täter, an sensible Daten der Frau zu kommen. Als die Geschädigte schließlich über Google-Play-Karten eine Summe von mehreren Hundert Euro transferieren sollte, lehnte sie das ab. Daraufhin machte sich der Betrüger am Rechner der Frau zu schaffen, auf den er noch Zugang hatte: Der unbekannte Täter löschte mehrere Bilddateien.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor derartigen Betrügereien. Die sogenannte Microsoft-Masche zählt zu den vielen Varianten, mit denen die Täter an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Von sich aus meldet sich kein Microsoft-Mitarbeiter bei einem Computernutzer! Was es im Einzelnen mit der Masche auf sich hat und wie sich jeder dagegen schützen kann, erklärt ein Beitrag zu diesem Thema auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

