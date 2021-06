Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 12.06.2021

Landkreise Verden& Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Angreiferin entwaffnet +++ Fahren ohne Versicherungsschutz +++ Kontrolle bringt mehrere Verstöße zu Tage +++ Berauschter Fahrer +++ Unfall auf der A1 +++ Viel zu schwer und ohne Bremsen unterwegs

Angreiferin entwaffnet

Verden. Am Freitagabend kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung. Eine 38-jährige Frau aus Eystrup war mit zwei Begleitern unterwegs. Allesamt schienen sie deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu stehen. Die Frau sprach eine 29-jährige Frau aus Verden an, woraus sich ein Streitgespräch entwickelte. Die 38-Jährige zog unvermittelt ein Messer und richtete es auf die Verdenerin. Da diese allerdings über umfangreiche Selbstverteidigungskenntnisse verfügte, konnte sie die Angreiferin problemlos entwaffnen. Die alarmierte Verdener Polizei stellte das Messer sicher und verbrachte die Angreiferin in die Gewahrsamszelle. Gegen die 38-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Langwedel. Am Freitag gegen 12 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der Rastanlage Goldbach einen Audi A4 aus Bremen, hinter dessen Steuer ein 42jähriger in Bremen wohnhafter Mann saß. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw seit Februar nicht mehr versichert war. Sie untersagten die Weiterfahrt und entsiegelten die Kennzeichen. Gegen den Fahrer wurde ebenso wie gegen die Halterin eine Strafanzeige gefertigt.

Kontrolle bringt mehrere Verstöße zu Tage Oyten. Am Freitag gegen 14 Uhr kontrollierte die Autobahnpolizei Langwedel einen Audi A8 auf der A1 im Bereich Oyten. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der 31jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem war der in Frankreich gekaufte Pkw noch mit französischen Nummernschildern versehen. Hier ergab die Nachfrage bei den Kollegen in Frankreich, dass der Pkw nach dem Verkauf im April abgemeldet wurde und daher aktuell nicht zugelassen und versichert sei. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, die nicht mehr gültigen Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Gegen den 31jährigen leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein.

Berauschter Fahrer

Achim. Gegen 10:50 Uhr überprüften Beamte der Autobahnpolizei Langwedel an der Anschlussstelle Uphusen einen 21jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Der Fahrer verhielt sich bei der Kontrolle auffällig, weswegen Tests zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit durchgeführt wurden. Hier stellten die Beamten fest, dass der Betroffene den Transporter unter dem Einfluss von Marihuana geführt hatte. Sie veranlassten daher die Entnahme einer Blutprobe und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste der 21jährige eine Sicherheitsleistung im höheren dreistelligen Bereich entrichten.

Unfall auf der A1

Achim. Gegen 23:45 Uhr wurde der Autobahnpolizei Langwedel am Freitag ein auffällig fahrender Kleintransporter Fiat auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, gemeldet. Noch bevor die Beamten zur Kontrolle schreiten konnten, verunfallte der 52jährige Fahrer zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz und touchierte hier die Mittelschutzplanke. Danach kam er im Bremer Kreuz unbeleuchtet zum Stehen. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 52-Jährige erheblich alkoholisiert war. Sie ließen daher eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. Der Transporter musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 8.500,-EUR geschätzt. Ob der Fahrer wegen des Ausganges des Auftaktspieles der EM zum Alkohol gegriffen hatte, konnten die Beamten vor Ort nicht abschließend klären.

Viel zu schwer und ohne Bremsen unterwegs Oyten. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 im Bereich Oyten einen 55jährigen Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger, der mit Fahrzeugen beladen war. Die Beamten stellten anlässlich einer durchgeführten Wägung fest, dass der Anhänger mit knapp 28% vollkommen überladen war. Außerdem wurde festgestellt, dass die Bremsen des Anhängers ohne Funktion waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Pkw mussten abgeladen werden, der Anhänger durfte nicht mehr im öffentlichen Verkehr bewegt werden. Der 55jährige Fahrer musste eine empfindliche Geldstrafe als Sicherheitsleistung entrichten.

Landkreis Osterholz:

+++ Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bike-Fahrerin stürzt +++ Unfall zwischen PKW und Radfahrer +++

Einbruch in Wohnhaus

Lilienthal. Am Freitagvormittag hebelte ein unbekannter Täter das Fenster zu einem Wohnhaus in der Straße Klosterweide auf. Der 52-jährige Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Wohnhauses. Dieser wurde in der Wohnung auf den Täter aufmerksam und versuchte diesen festzuhalten. Der Täter konnte nach einem kurzen Handgemenge ohne Beute fliehen. Der unbekannte Täter wurde als männlich, etwa 185cm groß, sportlich kräftig, etwa 40 Jahre alt, mit kurzen Haaren und ohne Bart beschrieben. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf den Täter an die Polizeistation Lilienthal unter der Rufnummer 04298-465660, oder beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070, zu wenden.

E-Bike-Fahrerin stürzt

Lilienthal. Am Donnerstag befuhr die 34-jährige Fahrerin eines E-Bikes die Feldhäuser Straße, als plötzlich durch am Straßenrand spielende Kinder ein Ball vor das E-Bike rollte. Infolgedessen stürzte die Fahrerin des E-Bike und verletzte sich dabei so schwer, dass sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Lilienthal. Am Freitag kam es in Lilienthal, in der Lüninghauser Straße, zu einem Verkehrsunfall. Der 54-jährige Fahrer eines PKW übersah im Einmündungsbereich zur Straße Frankenburg die von rechts kommende 10-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss durch die Rettungskräfte zu den Eltern gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell