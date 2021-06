Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrer eines Mercedes gesucht ++ Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss am Steuer ++ Ermittlungen aufgenommen - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Fahrer eines Mercedes gesucht

Oyten/A1. Die Autobahnpolizei Langwedel sucht nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person am Sonntagmittag auf der A1 in Höhe Oyten in Fahrtrichtung Münster den Fahrer eines hellen Mercedes. Kurz vor dem Verkehrsunfall wollte ein 23-jähriger Fahrer eines VW vom linken Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen wechseln, als er bemerkte, dass ein Mercedes ihn gerade verbotenerweise rechts überholen wollte. Der 23-Jährige zog nach ersten Erkenntnissen zurück auf den linken Fahrstreifen, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke. Bei dem folgenden Aufprall verletzte sich der 23-Jährige leicht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Der Fahrer des Mercedes fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeugen oder der gesuchte Fahrer selbst, wenden sich für Hinweise unter 04232/945990 an die Autobahnpolizei in Langwedel.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss am Steuer

Osterholz-Scharmbeck/Kirchlinteln. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW wurde zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen zweimal von der Polizei gestoppt, weil er unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Beamte der Polizei Osterholz hielten ihn am Sonntagabend in der Hauptstraße an und stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 4,5 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wurden außerdem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einige Stunden später stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den 34-Jährigen auf der A27 in Höhe Kirchlinteln in Fahrtrichtung Hannover erneut am Steuer des VW fest. Die Kontrolle ergab einen sehr hohen Atemalkoholgehalt des Mannes. Scheinbar war der Mann an einen zweiten Schlüssel des Pkw gelangt und hatte sich erneut an das Steuer gesetzt. Die zweiten Schlüssel wurden ebenfalls einbehalten, ihm wurde erneut eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Glücklicherweise ist nach ersten Erkenntnissen niemand zu Schaden gekommen. Mögliche Zeugen, die von dem Mann gefährdet wurden, setzen sich unter 04791/3070 bitte mit der Polizei Osterholz in Verbindung.

Ermittlungen aufgenommen - Polizei sucht Zeugen

Grasberg. Am frühen Sonntagmorgen soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein sollen. Zwei Männer im Alter von 20 und 19 Jahren sollen gegen kurz nach 03:00 Uhr morgens in der Speckmannstraße in der Nähe eines Zigarettenautomaten aus einer Gruppe von Personen heraus angegriffen und bedroht worden sein. Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Im Zuge dessen sollen mehrere Männer aus der Gruppe einen blauen VW Golf an sich genommen haben, der dem 20-Jährigen gehörte, und fuhren davon. Der VW soll außerdem im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Speckmannstraße, Ecke Huxfelder Straße stehen. Der unbekannte Fahrer überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und flüchtete anschließend mit dem blauen VW Golf, ohne seine Personalien anzugeben. Der Pkw dürfte Schäden an der Fahrzeugfront aufweisen, eine Radkappe verloren haben und mit nur einem Kennzeichen unterwegs sein. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen in der Speckmannstraße in der Nähe des Zigarettenautomaten, dem Verkehrsunfall oder dem Verbleib des blauen VW Golf machen können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

