Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt erneut Graffiti Sprayer auf frischer Tat

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Erneut gelang es der Mönchengladbacher Polizei, in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, einen Graffiti Sprayer auf frischer Tat anzutreffen. Am 30.12.2020, 00.34 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person die Wände des Wickrather Bahnhofs besprühte. Anschließend flüchtete der Sprayer mit dem einfahrenden Zug in Richtung Mönchengladbach. Aufgrund der exelenten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Tunnel des Bahnhofs in Rheydt gestellt werden, wo er abermals die Wände mit Farbe besprühte. Gegen den 41-jährigen Mönchengladbacher wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, eher er vor Ort entlassen wurde.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell